GAK: Ermittlungen in vier Fällen abgeschlossen

Im Fall des ehemaligen Fußball-Bundesligaklubs GAK stehen die Ermittlungen nach zwölf Jahren nun vor einem Abschluss. Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat am Montag mitgeteilt, dass in Bezug auf vier Fälle nun ein Abschluss erfolgt ist. Weitere 18 Verdächtige müssen noch warten, in diesen Fällen sind noch „kleinere Ermittlungsschritte“ nötig.