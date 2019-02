Der Bergisel soll bei der Nordischen WM brodeln

Hoffen auf Heimvorteil bei der Nordischen WM

Auf eine ähnlich prickelnde, aber wie immer friedliche Länderkampf-Stimmung, hoffen auch die Veranstalter der Nordischen Ski-WM am kommenden Samstag im Einzel- sowie am Sonntag im Team-Springen. In beiden Bewerben ist für die heimischen Athleten trotz bescheidener Ergebnisse am Wochenende in Willingen die Hoffnung auf eine Medaille groß. Dies speziell nach dem grandiosen Erfolg in Lahti: Schließlich gelang dort im Teambewerb der erste Weltcuperfolg eines ÖSV-Teams seit exakt 700 Tagen! „Das ist wirklich cool, die Saison war ja bisher nicht einfach“, war Michael Hayböck nach dem Triumph die pure Freude regelrecht anzusehen. „Es tut einfach gut, dass es wieder bergauf geht“, sagte der Oberösterreicher.