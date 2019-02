Bald gibt es eine „Barbie“ im Rollstuhl

„Die ‚Barbie‘ im Rollstuhl war eines der am meisten nachgefragten Stücke über unsere Kunden-Hotline“, so Kim Culmone, Vizepräsidentin des Spielzeugherstellers Mattel, in einem Interview mit der „Teen Vogue“. Außerdem gibt es in der neuen Kollektion Puppen mit Beinprothesen, mit weniger großen Brüsten, nicht so schmaler Taille sowie verschiedenen Haut- und Haarfarben.