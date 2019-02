Aniston: Notlandung und Todesangst im Privatjet

Insgesamt zwölf Personen waren an Bord der Maschine, neben Aniston und Cox unter anderem die Drehbuchautorin Molly Kimmel und Schauspielerin Amanda Anka. Aniston war mit ihren Begleiterinnen auf dem Weg nach Mexiko, um ihren 50er rauschend zu feiern, als die Crew entschied, umzukehren. Eine Landung mit dem fehlenden Vorderrad am Zielort sei zu gefährlich, man entschied sich für eine Notlandung am Abflugort.