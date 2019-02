„America‘s Sweetheart“ Jennifer Aniston wird 50

Aniston schaffte es neben „Friends“ vor allem mit romantischen Hollywood-Komödien in die allererste Promi-Reihe. Mit Jim Carrey drehte sie „Bruce Allmächtig“, mit Ben Stiller „... und dann kam Polly“, mit Vince Vaughn „Trennung mit Hindernissen“, mit Owen Wilson „Marley & Ich“. In „Kill the Boss“ spielte sie eine sexsüchtige Zahnärztin, in „Wir sind die Millers“ zeigte sie ihre Stripper-Künste, auch in „Office Christmas Party“ ging es witzig-derb zu.