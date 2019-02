Attacke mit Klappmesser: Täter wird eingewiesen

Als er abends in seine Wohnung zurückkam, weckte er laut eigener Aussage den psychisch Kranken. Dieser habe gemeint, dass ihm Geld und Drogen fehlen würden, und verdächtigte offenbar den Koch. Es kam zu einer Rauferei, wodurch auch der noch Schlafende aufwachte. Er mischte sich in den Kampf ein, in weiterer Folge habe der 29-Jährige ein Klappmesser gezückt und sei auf die beiden losgegangen. Einer erlitt vier Schnitte an Hals und Schulter, der andere eine Wunde am Unterarm.