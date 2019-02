Polit-Aussteiger Wimmer erhält doch keinen Top-Job

„Mir wird nicht langweilig werden!“

Was Wimmer betrifft, sagen die einen nun „Ätsch!“ und mancher „Schade“. Was sagt er selbst? Nicht viel, was auch daran liegt, dass er gerade in Tansania, Afrika, weilt, um dort mit Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) die 20. Linzer Städtepartnerschaft, mit Dodoma, zu besiegeln. Wimmer betont, das Ministerium sei nicht seine einzige Option gewesen:„Es gibt verschiedene spannende Aufgaben und ich bin mir sicher, dass mir nicht langweilig wird. Ganz egal in welche Richtung es geht.“ Eine weitere Option für den Juristen ist wahrscheinlich eine Anwaltskanzlei in Linz mit einem Partner.