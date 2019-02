Thiem glückt in Buenos Aires Doppel-Auftakt!

Dominic Thiem ist in Buenos Aires mit einem Doppel-Sieg erfolgreich auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Der Niederösterreicher gewann am Dienstag in der ersten Runde mit dem Argentinier Diego Schwartzman gegen Pablo Cuevas/Marc Lopez (URU/ESP) 6:3,7:5. Bereits am (heutigen) Mittwochabend treffen Thiem/Schwartzmann im Viertelfinale auf Roberto Carballes Baena/Malek Jaziri (ESP/TUN).