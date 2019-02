Hirscher startet ohne Glücks-Unterhose!

Marcel Hirscher hat die ruhigsten Tage des gesamten Winters hinter sich. Die ganze Ski-Welt blickte auf die „Hirscher-freien“ ersten WM-Rennen in Åre. Währenddessen bereitete sich der Superstar in der Heimat auf die Einsätze am Freitag im Riesentorlauf und am Samstag im Slalom vor. Freute sich daheim im Kreise von Ehefrau Laura und dem Sohn über die Medaillen der Teamkollegen Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz. Zog den Hut vor den hollywoodreifen Abgängen von Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal.