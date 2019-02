Justin Theroux macht Jen Aniston Liebeserklärung

Die Überraschung am Wochenende war riesengroß. Mit Baseballcap „getarnt“, versuchte sich Brad Pitt an den Paparazzi vorbei in die Partylocation im Sunset Tower Hotel in West Hollywood zu schleichen. Doch wer bei diesem besonderen Geburtstagsgast an ein Liebes-Comeback nach 14 Jahren hofft, wird wohl enttäuscht. Denn wie ein Isider verriet, seien Jen und Brad nach all den Jahren nun nur noch gute Freunde.