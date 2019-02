Geiselnehmer wollte Kugel in Kopf: „Ich habe Aids“

Das war am 13. August in der Sparkassenfiliale in der Technikerstraße ganz anders: Im schizophrenen Wahn glaubte der Tiroler trotz gegenteiliger klinischer Befunde, er sei an HIV erkrankt. Außerdem lebte er im fixen Glauben, zahlreiche Menschen hätten auf seinen Namen eine Lebensversicherung abgeschlossen und würden viel Geld kassieren, wenn sie ihn umbringen würden. Dies und einiges an Alkohol hatte offenbar zur Tat in der Bank geführt.