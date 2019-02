„Verschwörung der Feinde zum Scheitern verurteilt“

Am Höhepunkt der Feiern zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution im Iran hat Präsident Hassan Rouhani die Einheit des Volkes und den Widerstand gegen ausländische Feinde beschworen. „Wir befinden uns heute in einem psychologischen und wirtschaftlichen Krieg“, sagte Rouhani am Montag in einer Rede bei einer Massenkundgebung in Teheran. Die USA, Israel und Saudi-Arabien würden das islamische System schwächen und einen Regimewechsel im Iran erzwingen wollen. Dies werde jedoch nicht gelingen, wenn Volk und Regierung zusammenhielten. „Der Feind wird seine teuflische Ziele niemals erreichen.“