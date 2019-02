Minus 25 Grad! Biathlon-Sprint verschoben

Die für Samstag in Canmore in Kanada vorgesehenen Biathlon-Weltcuprennen sind aufgrund der extremen Kälte auf Sonntag verschoben worden. In der kanadischen Provinz Alberta wurden am Samstag Temperaturen von unter minus 25 Grad erwartet. Ein Start wäre damit nach den Regularien des Biathlon-Weltverbandes (IBU) ausgeschlossen. Die Grenze liegt bei 20 Grad unter Null.