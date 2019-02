Straßen und Schlaglöcher werden digital verwaltet

In Zukunft sind die zwölf Straßenmeister und ihre Stellvertreter mit Tablets unterwegs und speisen Infos über Fahrbahnschäden direkt in ein zentrales Meldesystem ein. Dieses kann dann selbstständig die Dringlichkeit einer Instandsetzung oder kompletten Erneuerung bewerten und erstellt gleichzeitig ein Bauprogramm für das gesamte Straßennetz. Auch Beschwerden von Bürgern werden berücksichtigt – so weit die schöne Theorie.