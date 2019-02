Lkw krachte gegen Zug: Der Lenker wurde verletzt

Auf der „Thermenlandstrecke“ im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignete sich am Donnerstag gegen 13.25 Uhr beim unbeschrankten Bahnübergang der L 455 in Oberbuch ein Zusammenstoß eines Lastkraftfahrzeuges mit einer ÖBB-Zuggarnitur. Der LKW Fahrer prallte mit seinem Kraftfahrzeug gegen einen Wagon der sich etwa in der Mitte der Zuggarnitur befand. Dabei wurde der LKW-Lenker verletzt. Die ÖBB-Strecke in/aus Richtung Oberbuch nach St. Magdalena ist bis auf weiteres gesperrt da die Gleisanlage durch das Unfallgeschehen beschädigt worden ist. In der Zuggarnitur gab es keine verletzten Personen. Die Unfallursachenermittlung bildet derzeit den Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.