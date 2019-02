Frauenmord in Deutschland: Urteil rechtskräftig!

Prozess in Innsbruck

Neben der Tat in Endingen wird dem Mann auch der Mord an der 20-jährigen französischen Austauschstudentin Lucile K. aus Lyon im Jänner 2014 in Kufstein in Tirol zur Last gelegt. Der Antrag auf Auslieferung bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe wurde bereits gestellt, sagte ein Sprecher des Innsbrucker Landesgerichts.