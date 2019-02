Aufgerissene Ölwanne: Lenker fuhr dennoch weiter

Das Auto fuhr etwa 200 Meter im Straßengraben weiter, das gesamte Motoröl geriet so in den angrenzenden Acker. Der Lenker fuhr danach auf der B69 noch etwa einen Kilometer bis zur Neuen Mittelschule Mureck, dort musste er das Auto beschädigt stehen lassen. Am Parkplatz half die Feuerwehr mit Ölbindemittel.