Feuerwehrmann traf Zwillinge nach 24 Jahren wieder

Doch alles von Anfang an. Und der liegt bei Astrid Gutleben: Sie wollte ihrem Mann einen Herzenswunsch erfüllen und nach jenen Zwillingen suchen, die er vor 24 Jahren, am 23. August 1995, unter eigener Lebensgefahr und mit Löwenmut aus einem brennenden Kinderzimmer im Grazer Frauenhaus gerettet hatte. „Manfred hat immer wieder davon geredet, er wollte so gerne wissen, was aus den Kindern von einst geworden ist, wie es ihnen heute geht.“