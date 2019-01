Happy End: „Wir sind die gesuchten Zwillinge“

Lebensrettender Einsatz im Jahr 1995

Am Dienstag berichtete die „Steirerkrone“, dass dem Feuerwehrmann die Zwillinge Bianca und Patrick in all den Jahren nicht aus dem Kopf gegangen sind. Er hatte im Jahr 1995, als junger Grazer Feuerwehrmann, die beiden aus dem brennenden Kinderzimmer gerettet. Unter eigener Lebensgefahr. Und der Familienvater, der selbst Zwillinge im gleichen Alter hat, hatte sich immer gefragt, was wohl aus ihnen geworden sein mag.