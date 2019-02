Belgiens Ex-König widersetzt sich Vaterschaftstest

Hinweis auf uneheliche Tochter in Weihnachtsansprache?

Offiziell erkannte er Boel nie als seine Tochter an. Allerdings wollen viele Belgier in seiner Weihnachtsansprache im Jahr 1999 ein verstecktes Eingeständnis erkannt haben: Damals sprach das Staatsoberhaupt von einer Krise, die seine Ehe mit seiner Gemahlin Paola, einer italienischen Aristokratin, in den Jahren 1960 bis 1970 durchlitten habe. Das Paar ist seit 1959 verheiratet und hat miteinander drei Kinder.