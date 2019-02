Tobender stößt Kontrahentin kopfvoran auf Gehsteig

Folgenschwere Rauferei in der Nacht auf Freitag in einem Lokal am Laurenzer Berg in der Wiener City: Zwei Männer waren mit einem Paar in Streit geraten, der schließlich völlig eskalierte. Einer der beiden Lokalgäste packte die 35 Jahre alte Frau an den Haaren, zerrte sie aus dem Lokal und stieß sie - so die Aussage von Zeugen - kopfvoran auf den Gehsteig. Das Opfer erlitt schwere Schädelverletzungen.