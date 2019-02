Bizarrer Fund: Puma in Wohnung gehalten

EU als Paradies für illegalen Wildtierschmuggel

Dort wird der Puma nach der Quarantäne sein neues, artgemäßes Zuhause finden. Eine Auswilderung ist nicht möglich, da „Tikam“ ausschließlich menschlichem Kontakt ausgesetzt war und in freier Natur nicht überlebensfähig wäre. „Tikams“ Geschichte ist ein weiteres bizarres Beispiel dafür, wie mühelos exotische Wildtiere in EU-Ländern gekauft und in andere EU-Länder geschmuggelt werden können. Grund dafür sind unzureichende Kontrollen und mangelhafte Gesetze in der EU. „Immer öfter werden Wildtiere in fragwürdigen Umgebungen mitten in Europa gefunden. Unsere jüngsten Recherchen zeigen, dass viele Großkatzen - allen voran Tiger - innerhalb der EU legal gezüchtet und an Privatpersonen, dubiose Zoos oder nach Asien verkauft werden. Tiger werden auch direkt in Europa geschlachtet und ihre Körperteile für traditionelle Medizin verarbeitet. Knochen, Zähne, Felle und Krallen bringen am Schwarzmarkt viel Geld - der Handel mit Großkatzen ist ein lukratives Geschäft“, sagt Kieran Harkin, Leiter der Wildtierkampagnen bei “Vier Pfoten“.