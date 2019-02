Aufschwung durch Vernetzung

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine normale Website - doch im Hintergrund wirkt ein komplexer Algorithmus, der für den jeweiligen Benutzer spezielle Angebote bereithält. Das Prinzip ähnelt erfolgreichen Online-Händlern: „Unser System erkennt die Interessen der Nutzer und schlägt ihnen potenzielle Partner in ihrer Branche, aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter oder entsprechende Forschungsprojekte vor“, so Bohuslav. Die unterschiedlichen „Stockwerke“ im virtuellen Haus widmet sich aber auch so simplen Dingen wie der Erklärung von einschlägigen Fachbegriffen, einer Online-Galerie, in der sich Betriebe vorstellen können, oder auch einem Event-Kalender.