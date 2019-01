Blutige Nachspielzeit: Doppelschlag und Rangelei

Es war wohl das spannendste Spiel am Dienstagabend: Valencia musste im spanischen Cup-Viertelfinale ein 0:1 gegen Getafe wettmachen. Bis zur Nachspielzeit stand es 1:1, doch dann zeigte die Heimmannschaft groß auf. Mit einem Doppelschlag in den letzten Minuten verwandelten die Valencia-Spieler das Stadion in ein Tollhaus. Kurz vor dem Schlusspfiff gab es nach einem Zusammenstoß noch viel Blut. Danach kam es zu einer wilden Rangelei. Alle Highlights der packenden Partie sehen Sie oben im Video!