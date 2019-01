Laute Kritik an Plastikhufen für Fiakerpferde

VGT-Fiaker-Campaigner Georg Prinz dazu: "Die Arbeitszeiten für Fiaker bleiben mit 13 Stunden pro Tag die höchsten in allen westlichen Metropolen, trotz Glatteis dürfen Fiakergespanne weiterfahren und riskieren dadurch schwere Verletzungen durch Ausrutschen. Seit Jahren wird an den Pferden herumgedoktert - sie bekamen Windeln, Nummerntaferl, seit neuerstem Rücklichter und jetzt also Plastikhufe. Das Grundproblem bleibt aber bestehen: Die hektische Wiener Innenstadt ist kein Ort für Pferde und Pferde leiden in der Stadt, egal mit welchem Huf-Beschlag!"