Tram legt Fehlstart hin: Halbe Stadt in Aufruhr

Öffi-Nutzer verärgert

„Dienstagfrüh kam zuerst 20 Minuten gar keine Bahn, dann sind vier auf einmal gekommen. Die erste war natürlich gerammelt voll, die hinteren dagegen leer“, berichtet eine Passantin. Verkehrs-Stadträtin Uschi Schwarzl gelobt Besserung und bittet um Entschuldigung: „Wir arbeiten jetzt auf Hochtouren an der raschen Behebung der noch fehlerhaften Ampelschaltungen und an der Schneeräumung aller Haltestellen.“ Man hofft, „die gröbsten Probleme an den fünf überlasteten Kreuzungen in den nächsten Tagen beheben zu können“. Damit Autos in Zukunft nicht mehr so nahe an den Schienen parken, „werden Schrägparkplätze an Schienen den Längsparkplätzen weichen müssen.“