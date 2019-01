Neue Lifte, Pisten und Events locken Gäste

85 Millionen Euro fließen in die Modernisierung des Skigebietes Schlossalm in Bad Hofgastein. Kein umständliches Umsteigen mehr, schneller vom Tal auf den Berg. Das soll Gäste anlocken. Der Buchungstrend zeigt bereits deutlich nach oben. Ein Plus von zehn Prozent für das ganze Tal im November und Dezember.