Slowenin aus Lawine gerettet

Eine achtköpfige Gruppe aus Slowenien war am Sonntag auf einer Skitour im Tennengebirge unterwegs. Als eine Teilnehmerin am Nachmittag in den 40 Grad steilen Osthang der Schartwand einfuhr, löste sich eine Lawine unr riß die Skifahrerin mit. Sie schaffte den Airbag zu öffnen und wurde so nur teilverschüttet. Die gesamte Gruppe fuhr danach selbststädnig ins Tal ab.