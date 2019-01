Urgestein war 40 Jahre im Dienste des Nächsten

Was 1978 als Zivildiener beim Roten Kreuz in Westendorf begann, wurde bald zum Beruf - und blieb Berufung. Ganze 40 Jahre verbrachte Hermann Kiederer im Dienste des Nächsten. Nun verabschiedet sich das Rettungs-Urgestein in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Fußabdrücke sind groß...