Thomas Tatzl: Von Aflenz in den Opern-Olymp

Am Programm steht Schuberts „Winterreise“ als Ballett. Wie waren die Proben?

Sie waren sehr gut. In diesem Fall ist es eine sehr spezielle Produktion, weil ich als Sänger nur von einem Pianisten begleitet werde. Das ist viel intimer und näher an der Musik, als man es zum Beispiel mit einem Orchester ist. Der Orchestergraben wird erhöht, auf der Bühne tanzt das Ballett, das sehe ich meistens nicht, weiß aber, wie die Choreografie aussieht. Zur „Winterreise“ habe ich eine besondere Verbindung, es ist einfach unbeschreiblich, wie tief man darin eintauchen kann. Danach steht noch eine zweite Produktion an der Scala an, ich singe den Harlekin in der Neuproduktion von „Ariadne auf Naxos“, dirigiert von Franz Welser-Möst.