Riesenpech! Hallensaison für Distelberger vorbei

„Aber ich habe ja keinen Druck“, meinte Dadic in Hinblick auf den Saisonhöhepunkt, den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow vom 1. bis 3. März. Für diese Titelkämpfe ist sie längst vom europäischen Verband aufgrund ihrer Vorjahresleistung (EM-Vierte in Berlin mit 6552 Punkten im Siebenkampf) qualifiziert. Deshalb plant sie auch keinen Fünfkampf vor der Hallen-EM, will im Rahmen der nationalen Mehrkampfmeisterschaften nächsten Sonntag in Linz zwei weitere Disziplinen testen (Hürden und Hoch). Bis Anfang März wird sie in Top-Form sein und hofft, wie vor zwei Jahren in Belgrad auf einen Medaillengewinn. 2017 war es Silber!