Stefan Kraft feiert in Sapporo 2. Sieg in Serie!

Zweitbester Österreicher im ersten Bewerb am Abend war einmal mehr Daniel Huber an der achten Stelle. Jan Hörl schaffte als 17. sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis. Clemens Aigner, der in der Vorwoche alle drei Kontinentalcup-Bewerbe in Sapporo gewonnen hatte, landete an der 21. Stelle. Manuel Fettner wurde 23. Clemens Leitner (34.) und Markus Schiffner (41.) verpassten den zweiten Durchgang. Der Sieg von Kraft und die gute Mannschaftsleistung stellten ÖSV-Co-Trainer Florian Schabereiter zufrieden. „Das war absolut ein toller Tag, die Jungs haben es mir leicht gemacht als Cheftrainer-Vertretung“, sagte Schabereiter, der in Japan den in der Heimat gebliebenen Chefcoach Andreas Felder ersetzt.