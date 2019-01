Explosionen in Kaufhaus: Mindestens ein Toter

Bei mehreren Explosionen in einem Einkaufszentrum in der nordostchinesischen Stadt Changchun hat es mindestens einen Toten und einen Verletzten gegeben. Videos in sozialen Medien zeigen sowohl Detonationen in dem mehrstöckigen Gebäude als auch auf der Straße. Menschen flüchten in Panik. Laut nicht bestätigten Augenzeugenberichten soll eine Person mit Granaten und Sprengstoff um sich geworfen haben.