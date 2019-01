Serien-Aus für „Suits“ wegen Meghans Ausstieg

Stattdessen habe Katherine Heigl Interesse an einer Rolle gezeigt. Mit Heigl habe man noch zwei Staffeln entwickelt, um die Serie dann mit Staffel neun gut ausklingen zu lassen, sagte er. „Suits“ ist eine Produktion von USA Network, auch Netflix bietet sie zum Abruf an. Die neunte Staffel soll in den USA noch in diesem Jahr anlaufen.