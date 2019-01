Bring Me The Horizon: Mut kann man nicht kaufen

Konzept vs. Streaming

Doch Obacht! So völlig aus dem nichts kommt die viel zu inflationär als „Radikaländerung“ titulierte Wandlung nicht. Schon der 2015 erschienene Vorgänger „That’s The Spirit“ spielte mit Elektronik und zeitgemäßen Pop-Zitaten. Den abdriftenden Teil langjähriger Fans füllten Frontmann Oliver Sykes und Co. mit einer ganzen Armada neuer Interessierter. Gerade in einem Zeitalter, wo man problemlos gleichzeitig Drake, Helene Fischer und The BossHoss in seiner Spotify-Playlist stehen hat, zeitigte die musikalische Öffnung auch Vorteile für das Quintett. Doch gerade Spotify ist für eine Band wie Bring Me The Horizon ein zweischneidiges Schwert. Einerseits steigern die Streamingzahlen die Popularität, andererseits sind die Musiker noch immer klare Verfechter des klassischen Albumformats. So ist „Amo“ (portugiesisch für „ich liebe“) ein breitgefächertes Konzeptalbum über die Liebe in all ihren Facetten. Glück, Vertrautheit, Streit, Misstrauen, Freude, Trennung - wie ein vertontes Theaterdrama nehmen uns Bring Me The Horizon mit auf ihre emotionale Tour de Force. Inspiriert auch von Sänger Sykes, der während des Schreibprozesses selbst gerade in einer Scheidung steckte.