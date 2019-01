Saudi-Schwestern sprangen selbst in den Fluss

Traurige Erkenntnis zum Tod der beiden tot gefundenen Schwestern aus Saudi-Arabien in New York: Die 23-Jährige und die 16-Jährige hätten Suizid begangen, teilte die New Yorker Gerichtsmedizin am Dienstag mit. Die Leichen der beiden waren Ende Oktober am Ufer des Hudson River in der US-Metropole gefunden worden. Sie waren mit Klebeband an Hüften und Fußgelenken zusammengebunden.