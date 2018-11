Gefesselte Saudi-Schwestern tot im Fluss gefunden

Der Tod von zwei saudischen Schwestern beschäftigt derzeit die US-Polizei. Tala (16) und Rotana Falea (22) galten seit dem 24. August als vermisst, exakt zwei Monate später, am vergangenen Mittwoch, wurden die beiden tot am Ufer des Hudson River in New York angespült. Ihre Leichen waren mit Panzer-Tape gefesselt, die Körper einander zugedreht. War es Selbstmord oder sogar Mord? Immerhin wollten die beiden Mädchen vor ihrem Verschwinden politisches Asyl in den USA beantragen.