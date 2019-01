Salzburger angelten sich ein Millionen-Investment

Gerade einmal hat das neue Wirtschaftsjahr Einzug eingehalten, schon kann sich das Salzburger IT-Unternehmen „Findologic“ freuen: Die Kölner „BE Beteiligungen Fonds GmbH“ investiert einen mittleren siebenstelligen Betrag in das Unternehmen, das sich auf die Optimierung von Suchmaschinen in Onlineshops spezialisiert hat. Und mit diesem Geld hat das 2008 gegründete Start-up, das mittlerweile mehr als 1000 Onlineshops mit über 40 Millionen Nutzern in 23 Ländern betreut, einiges vor. Wie Gründer und CEO Matthias Heimbeck berichtet: „Wir wollen damit in neue Technologien, wie Stimmerkennung, investieren und gleichzeitig auch unsere Präsenz in Frankreich, Großbritannien und Skandinavien weiter ausbauen.“ Denn bisher wurden rund 70 Prozent des Umsatzes im deutschsprachigen Raum erwirtschaftet. Zu Kunden gehören unter anderem Intersport, Carrera oder Edeka.