Ganze Welt bestaunt Eisenerzer Schneewunder

„Wir waren vom Anblick so fasziniert, dass ich zur Kamera gegriffen habe!“ - Das, was Barbara Reiter und Andreas Siebenhofer, ein steirisches Piloten-Paar, dann gefilmt haben, ist eine Sensation im Internet: die in Eis- und Schneemassen versunkene Eisenerzer Reichensteinhütte. Für den Pächter eine gigantische Werbung.