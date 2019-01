Handysucht: Immer mehr Österreicher sind betroffen

Ein Leben ohne Smartphone? Für viele unvorstellbar. Immer öfter fallen unter Experten die Wörter Abhängigkeit und Sucht in dem Kontext. Die, die entsprechende Anzeichen aufweisen, wollen es natürlich nicht wahrhaben. Genauso verhält es sich auch beispielsweise bei Spielsüchtigen. Ihr Krankheitsbild kommt dem eines sogenannten Nomophoben am nächsten. Informatiker Alexander Markowetz, der an der Universität Bonn zum Thema digitaler Burn-out geforscht hat, beschreibt es wie folgt: „Ich führe eine Handlung aus, und dann gibt es eine Überraschung. Die Handlung ist in diesem Fall der Knopfdruck zum Aktivieren des Displays. Was einem dann erwartet, kann alles sein: von weiteren Likes über eine Nachricht bis hin zu neuen Fotos der Freunde. Der Körper schüttet dabei das Glückshormon Dopamin aus. Das ist maximale Belohnung mit minimalen Aufwand.“



Zusammen mit der einfachen Mobilität sind das die größten Gefahren des Smartphones. Denn im Gegensatz zu Alkohol, Drogen, PC-Spiele, Sport oder Bulemie kann man sich der Handysucht immer und überall widmen - und geht dabei noch in der Masse der anderen mit einer ebenfalls kranken oder „gesunden" Nutzung unter. Die Folgen sind allerdings nicht zu unterschätzen: von starker gedanklicher und emotionaler Eingenommenheit über Entzugserscheinungen und Depressionen bis hin zu dem Verlust an Interessen, Hobbys, realen sozialen Kontakten und der daraus resultierenden Gefährdung des Berufs- oder Privatlebens.