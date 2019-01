Bayern bremst weiter bei den BBT-Zulaufstrecken

„Leute lasst das Shoppen sein, reiht euch in die Demo ein“, lautete einer der Sprechchöre aus tausenden Kehlen gesternvor dem Landratsamt in Rosenheim. Laut Polizei demonstrierten über 3000 Menschen und 150 Traktoren in Form eines Sternmarsches gegen diegeplante Hochgeschwindigkeitstrasse für den Brenner-Nordzulauf. Dem auf Bitte der CSU-Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig angereisten Bundesverkehrminister Andreas Scheuer wehte daher kein „bayrisches Lüfterl“, sondern ein eisiger Wintersturm entgegen.