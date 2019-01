Mysteriöse Attacke: Opfer lag blutend auf Straße

Aufgrund von Befragungen von Familienmitgliedern konnte die Polizei den Tatzeitraum sowie den tatsächlichen Tatort mittlerweile näher eingrenzen. So war das Opfer am späten Nachmittag zu Fuß auf seiner üblichen Spazierrunde unterwegs gewesen, als es in der Zeit zwischen 17.15 und 18.30 Uhr von einem unbekannten Täter beim Rundumadum-Wanderweg in der Nähe des Rautenwegs mit einem Messer attackiert wurde. Das Tatmotiv ist derzeit völlig unklar.