Finale im Rennen um Kunst-Uni

Sonja Hammerschmid, die durch ihr Amt als SP-Nationalratsabgeordnete und ehemalige Bildungsministerin der breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Die gebürtige Steyrerin, die sich zuletzt an der Uni in Salzburg bewarb, war von 2010 bis 2016 Rektorin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.