„Hätte nicht die Härte, Tiere hungern zu lassen“

Die Fürstlich Schwarzenberg’sche Familienstiftung Vaduz hält speziell in der Obersteiermark 15.000 Hektar. Die Position von Geschäftsführer Johannes Schwarzenberg ist deutlich: „Heutzutage ist es so, dass große Althölzer fehlen, von dem sich Wild naturgemäß ernähren kann. Wenn man also Holz aus dem Wald entnimmt, nimmt man den Tieren Wohnung und Nahrung. Das muss man wieder gut machen, indem man füttert. Das ist ja wohl einfach und einleuchtend.“