„Streif ist immer eine Herausforderung“

„Das ist lange her, nicht mehr im Hinterkopf. Aber die Streif ist und bleibt eine Herausforderung“, meinte der mittlerweile 28-Jährige vorm heutigen ersten Training für die Sonntag und Montag geplanten Europacup-Abfahrten. Zunächst war nur eine Abfahrt geplant – doch nun soll der in Wengen vor einer Woche abgesagt zweite Bewerb auf der Streif nachgetragen werden. Jedoch nicht auf der Original-Länge: Gestartet wird quasi auf der Mausefalle, Ziel ist am Oberhausberg.