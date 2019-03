So kommen Sie morgens schneller aus dem Bett!

Bereiten Sie am Vorabend Ihren Morgentrunk vor: Einfach einige Ingwer- und Zitronenscheiben in einen Krug geben, heißes Wasser daraufgießen und ziehen lassen. Trinken Sie davon am besten zwei bis drei Tassen in der Früh und Sie fühlen sich frisch und munter! Sie können sich natürlich auch einen fertigen Ingwer-Zitronentee zubereiten.