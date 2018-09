Diese Müslis stammen aus Österreich

Mittlerweile findet man Porridge, Müsli und Granola nicht mehr nur auf der Brunch-Karte in Restaurants. Kein Wunder, das sich einige österreichische Hersteller mittlerweile komplett auf die Produktion von Müslimischungen spezialisiert haben. Immerhin werden die meisten Müslizutaten in Österreich angebaut: Hafer, Kürbiskerne, Trockenfrüchte (Rosinen, Zwetschken, Äpfel), Walnüsse und Honig sind regionale Produkte, die teilweise sogar aus biologischer Landwirtschaft stammen. Daher lässt sich Müsli auch ganz einfach selbst herstellen. Für alle, bei denen es in der Früh schnell gehen muss, haben wir die besten Müslis aus Österreich gesammelt.