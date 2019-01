Trauermarsch für Opfer, U-Haft für Verdächtigen

U-Haft verhängt

Unterdessen wurde über den dringend Tatverdächtigen, Yazan A. am Dienstagnachmittag die U-Haft verhängt. Rasch hatten die Ermittlungen am Sonntag zu ihm geführt, nachdem er am Samstagabend offenbar in Begleitung der 16-Jährigen unterwegsg gewesen war. Am Sonntagabend wurde der junge Syrer, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und zweimal verurteilt wurde, schließlich zur Fahndung ausgeschrieben und ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nur wenige Stunden später kam es dann in Wien zur Festnahme.