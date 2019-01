B 320: Verkehrsachse wurde Mittwoch freigesprengt

Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren am Mittwoch bis auf drei Hubschrauberflüge alle abgearbeitet worden. Besonders sehenswert waren die Sprengungen von Lawinen am Grimming, der in den vergangenen zwölf Tagen fast immer in eine Nebeldecke gehüllt war. Das gute Wetter habe „optimal für Erkundungs- und Sprengflüge“ genutzt werden können, hieß es von den Behörden. Da auch Hinterwildalpen freigegeben wurde, sei auch wieder Wildalpen erreichbar. Die Zahl der eingeschlossenen Menschen verringere sich dadurch deutlich. Genaue Zahlen wurden allerdings erst für die Abendstunden avisiert.