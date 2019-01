Katy Perry: Schulverweis wegen „Sex“ mit Baum

„Katy übte sexuelle Bewegungen an Baum aus“

„In der Pause um 2 Uhr begaben sich Katy und vier andere Schüler in einen unbefugten Bereich und alberten herum. Katy gab vor, dass ein Baum Tom Cruise war und fing an, sexuelle Bewegungen (Beckenstöße) an dem Baum auszuüben“, ist in der Beschwerde zu lesen. Mit dieser Tat habe die ungezogene Schülerin das Fass zum Überlaufen gebracht, heißt es weiter. Denn schon davor sei sie aufgrund ihrer „unangebrachten Sprache“ aufgefallen, da sie jüngere Schüler als „Bälger“ bezeichnete habe und den Namen Gottes mit dem Ausruf „Oh mein Gott“ ohne Zweck benutzt habe.